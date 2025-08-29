Трамп может нанести фиаско Путину в войне в Украине: озвучен впечатляющий сценарий

Бывший советник Камалы Гаррис по вопросам внешней политики Филипп Гордон раскритиковал подход главы Белого дома Дональда Трампа к российско-украинской войне, назвав его неэффективным и создающим дополнительные риски для безопасности. В интервью Bloomberg он заявил, что после серии международных саммитов, в которых принимал участие Трамп, позиции США и их союзников стали лишь более уязвимыми.

Фото: из открытых источников

По мнению Гордона, громкие, но ничем не подкрепленные угрозы Трампа по поводу "серьезных последствий" для России лишь способствовали продолжению агрессии со стороны Кремля, поскольку Москва не испытала реального давления.

В качестве потенциального решения конфликта Гордон предлагает рассмотреть сценарий, подобный тому, как США действовали в отношении Тайваня в 1970-х годах. Тогда Вашингтон принял закон, предусматривавший поставки оружия Тайваню для самозащиты без прямого военного присутствия. Такой подход удерживал Китай от военных действий против острова.

Эксперт убежден, что аналогичная модель может быть эффективна и для Украины. Если американский Конгресс примет закон, обязывающий США обеспечивать Киев вооружением и реагировать в случае новой эскалации, это поможет избежать политически сложных вопросов по Крыму и другим временно оккупированным регионам, сохраняя при этом давление на Москву.

Гордон подчеркивает, что независимо от такого сценария, украинцы должны продолжать борьбу за свою свободу, а западные партнеры проявлять большую стратегическую решительность. Принятие подобного закона также закрепило бы долгосрочное присутствие США в европейском пространстве безопасности и лишило бы Путина иллюзий относительно возможной изоляции Украины со стороны Запада.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 28 августа российские войска совершили массированную атаку по украинским городам, включая столицу. Хотя вражеских беспилотников типа "Шахед" было запущено немало, использование относительно небольшого количества ракет может свидетельствовать об ограниченных возможностях агрессора.