Трамп может кардинально изменить решение об окончании войны в Украине: что "дожмет" Путина

Решение нового избранного президента США Дональда Трампа может изменить позиция Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп может поставить Путина перед условием "договариваться здесь и сейчас". Важным может быть то, что Запад готов предоставить столько дополнительной финансовой и военной поддержки, чтобы Украина смогла удержать линию фронта, а в России в конце концов закончатся войска и финансы.

В общем, позиция Трампа относительно войны в Украине — быстрое окончание противостояния, однако позиция Европы может изменить его. Европа может предложить финансирование с использованием 300 млрд долларов замороженных российских активов. По данным издания, такое решение не только облегчит финансовое бремя США, но и поддержит Украину, отвечающую интересам ЕС и Великобритании. Европа стремится избежать соглашения, которое сделает Украину уязвимой и подорвет безопасность региона.

“Трамп может использовать этот фактор для давления на Россию, показав, что Запад готов значительно усилить поддержку Украины. Трамп может сказать Путину, что Запад готов предоставить столько дополнительной финансовой и военной поддержки, чтобы Украина смогла удержать линию фронта, а в России наконец закончатся войска и деньги, поэтому в ее интересах договориться о достойном соглашении сейчас”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация может вынудить Путина к компромиссу во избежание полного истощения ресурсов. Для Украины такая стратегия дает новые возможности для продолжения борьбы и укрепления позиций, если Европа и США найдут общий подход.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европа не даст денег на восстановление энергетики в Украине.



