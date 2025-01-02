Трамп может быть решающим в войне: что Зеленский ожидает от нового президента США

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими журналистами. Не обошлось без вопроса об участии избранного президента США Дональда Трампа в завершении войны в Украине, ведь именно он обещал сделать это в течение 24 часов.

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Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп может быть решающим. По мнению главы Украины, это самое главное, ведь Трамп обладает такими качествами.

"Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, или, по правде сказать, не в трендах, помочь нам остановить Путина. Он может. У нас было несколько разговоров в формате встречи и по телефону", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, Трамп сильный и непредсказуемый.

“Я бы очень хотел, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась, прежде всего, стороны Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это верно. Он победил и, надо честно сказать, сам по себе способен побеждать. И эта его победа в выборах показала, какой она может быть. Он победил сильно. Не было противоречия в этой победе. Я думаю, что именно такая победа нам над агрессией России и нужна”, — убежден Зеленский.

Он отметил, что нет никакого негативного момента от общения с Трампом и подчеркнул, что самое главное — построить прочные отношения несмотря на попытки "разделить и поссорить нас".

Напомним, что Зеленский в интервью украинским телеканалам, как писал портал "Комментарии", определил самым главным срыв планов Кремля по оккупации украинских городов.