Трамп меняет подход к Путину: у Зеленского объяснили, что это значит для Украины

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина бьют по репутации Трамп.

Трамп начинает понимать истинную суть Путина

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа к Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.

"Сегодня Трамп четко отдает себе отчет, что Путин бьет по его репутации. Он (Путин) это делает сознательно, он говорит одно, а делает другое, он совершенно не готов поддерживать никакие американские миротворческие инициативы, он заинтересован в том, чтобы был существенный раскол между Европой и США", — отметил Подоляк.

Советник ОП также прокомментировал решение Трампа поддержать временную блокировку военной помощи Украине, предположив, что это могло быть сделано в рамках геополитической игры. В то же время, последствия этого шага стали катализатором для осознания, что Путин не стремится к миру, а использует каждую паузу в свою пользу.

По мнению Подоляка, Трамп до последнего держался за идею "переговорного окна" с Москвой, но теперь сталкивается с реальностью, в которой Путин откидает мирные инициативы со стороны США.

"Безусловно, еще некоторое время понадобится Трампу, чтобы институализировать главное... будут введены санкции, учитывая психотип Трампа, можно будет просто ожидать ускорения определенных логистических действий. То есть, увеличение поставок оружия, более жесткая риторика по отношению к России, более жесткая изоляционная политика по отношению к России", — пояснил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа разбомбить Москву.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страну, где может состояться встреча с Путиным для окончания войны.