Трамп меняет подход к Путину: у Зеленского объяснили, что это значит для Украины

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Slava Kot
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина бьют по репутации Трамп.
Трамп начинает понимать истинную суть Путина
Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа к Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.
Советник ОП также прокомментировал решение Трампа поддержать временную блокировку военной помощи Украине, предположив, что это могло быть сделано в рамках геополитической игры. В то же время, последствия этого шага стали катализатором для осознания, что Путин не стремится к миру, а использует каждую паузу в свою пользу.
По мнению Подоляка, Трамп до последнего держался за идею "переговорного окна" с Москвой, но теперь сталкивается с реальностью, в которой Путин откидает мирные инициативы со стороны США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа разбомбить Москву.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страну, где может состояться встреча с Путиным для окончания войны.