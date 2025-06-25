Трамп лишь после этого убедится в готовности Путина к перемирию: о чем идет речь

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для начала настоящего перемирия между Россией и Украиной российский диктатор Владимир Путин должен выполнить три конкретных условия.

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По словам Подоляка, только после выполнения определенных шагов можно будет говорить о реальной готовности Кремля к прекращению войны и переходу к политическому урегулированию. Речь идет о прекращении массированных атак на мирное население Украины, остановке масштабных ракетных и дроновых обстрелов территории Украины, а также отказе от активных боевых действий на линии фронта.

"Эти три действия будут свидетельствовать, что Путин действительно готов к политическому урегулированию войны, к конструктивным переговорам и завершению фазы эскалации", — подчеркнул советник.

В то же время Подоляк отметил, что Путин, по всей видимости, рассчитывал на то, что обострение конфликта на Ближнем Востоке привлечет внимание мирового сообщества от российских атак по украинским городам.

"Но этого не произошло. Мир видит, как российская армия намеренно разрушает жилые кварталы в Киеве и других городах. И, я считаю, даже Трамп это понимает", – добавил он.

Также советник Офиса президента подчеркнул, что Россия действует нерационально и будет продолжать агрессию, пока не начнет реально бояться последствий. По его словам, только рост военных потерь, юридическое давление и финансовые санкции против ближайшего оцепления Путина смогут заставить РФ изменить курс.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование по поводу новых ракетных обстрелов Россией мирных районов в Украине, в том числе крупных городов и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил американский посол при НАТО Мэтью Витакер во время разговора с журналистами накануне саммита в Гааге. В то же время дипломат прямо упомянул об осуждении действий Москвы.