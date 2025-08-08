logo

BTC/USD

116134

ETH/USD

3948.72

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп лично спросил Мэлони о месте проведения переговоров с Путиным: к чему пришли
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп лично спросил Мэлони о месте проведения переговоров с Путиным: к чему пришли

Трамп предлагает провести переговоры с Путиным в Риме или Ватикане — Италия рискует дипломатическим скандалом из-за ордера на арест

8 августа 2025, 19:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предложил использовать Рим или Ватикан в качестве потенциального места для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили источники в итальянском правительстве.

Трамп лично спросил Мэлони о месте проведения переговоров с Путиным: к чему пришли

Трамп обсуждает место встречи с Путиным

Разговор состоялся накануне, и сейчас стороны обсуждают возможность организации такого саммита. В случае достижения согласия встреча предположительно пройдет на нейтральной территории — в Ватикане, отмечают источники.

Впрочем, такая инициатива ставит Италию перед сложным юридическим вызовом: страна является участником Римского устава Международного уголовного суда, а значит, обязана исполнить ордер на арест Путина в случае его появления на итальянской территории — независимо от формата визита. Даже символическое появление в столице или Ватикане может создать для Рима серьезный международный конфликт.

Пока не известно, будет ли официально согласовано место и дату предполагаемой встречи. Но сам факт обсуждения Рима как платформы для диалога между Трампом и Путиным вызывает вопрос о совместимости дипломатических шагов с обязательствами Италии перед международным правом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в поселке Немишаево Бучанского района 42-летняя женщина выбросила собаку из окна многоэтажки после того, как на пороге ее квартиры появился настоящий владелец животного.
Инцидент произошел 6 августа. В полицию обратились свидетели, которые сообщили о жестоком обращении с животным. Правоохранители выяснили, что местная жительница подобрала собаку на улице и забрала к себе домой. Когда хозяин узнал, где находится его любимец, и пришел вернуть собаку, женщина отказалась ему открывать, а впоследствии просто выбросила животное из окна четвертого этажа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-moscow-putin-trump-zelenskyy-russia-witkoff-missiles-talks-ceasefire-12541713
Теги:

Новости

Все новости