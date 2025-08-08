Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предложил использовать Рим или Ватикан в качестве потенциального места для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили источники в итальянском правительстве.

Трамп обсуждает место встречи с Путиным

Разговор состоялся накануне, и сейчас стороны обсуждают возможность организации такого саммита. В случае достижения согласия встреча предположительно пройдет на нейтральной территории — в Ватикане, отмечают источники.

Впрочем, такая инициатива ставит Италию перед сложным юридическим вызовом: страна является участником Римского устава Международного уголовного суда, а значит, обязана исполнить ордер на арест Путина в случае его появления на итальянской территории — независимо от формата визита. Даже символическое появление в столице или Ватикане может создать для Рима серьезный международный конфликт.

Пока не известно, будет ли официально согласовано место и дату предполагаемой встречи. Но сам факт обсуждения Рима как платформы для диалога между Трампом и Путиным вызывает вопрос о совместимости дипломатических шагов с обязательствами Италии перед международным правом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в поселке Немишаево Бучанского района 42-летняя женщина выбросила собаку из окна многоэтажки после того, как на пороге ее квартиры появился настоящий владелец животного.

Инцидент произошел 6 августа. В полицию обратились свидетели, которые сообщили о жестоком обращении с животным. Правоохранители выяснили, что местная жительница подобрала собаку на улице и забрала к себе домой. Когда хозяин узнал, где находится его любимец, и пришел вернуть собаку, женщина отказалась ему открывать, а впоследствии просто выбросила животное из окна четвертого этажа.

