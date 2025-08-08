Трамп лично спросил Мэлони о месте проведения переговоров с Путиным: к чему пришли

Рубрики
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предложил использовать Рим или Ватикан в качестве потенциального места для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили источники в итальянском правительстве.
Трамп обсуждает место встречи с Путиным
Разговор состоялся накануне, и сейчас стороны обсуждают возможность организации такого саммита. В случае достижения согласия встреча предположительно пройдет на нейтральной территории — в Ватикане, отмечают источники.
Впрочем, такая инициатива ставит Италию перед сложным юридическим вызовом: страна является участником Римского устава Международного уголовного суда, а значит, обязана исполнить ордер на арест Путина в случае его появления на итальянской территории — независимо от формата визита. Даже символическое появление в столице или Ватикане может создать для Рима серьезный международный конфликт.
Пока не известно, будет ли официально согласовано место и дату предполагаемой встречи. Но сам факт обсуждения Рима как платформы для диалога между Трампом и Путиным вызывает вопрос о совместимости дипломатических шагов с обязательствами Италии перед международным правом.