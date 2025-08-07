Трамп исполняет главную прихоть Путина: кто теперь будет решать судьбу Украины

Рубрики
Кравцев Сергей
Главная проблема Украины с президентом США Трампом состоит в том, что он ведет с российским диктатором Путиным переговоры не о мире, а о нашей капитуляции. И именно на формате нашей капитуляции до сих пор не могут сойтись два переговорщика. Такое мнение высказал политический обозреватель, блогер Сергей Марченко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, что Путин хочет полной капитуляции, чтобы поглотить Украину, а затем вместе с Украиной атаковать Европу. Трамп хочет частичной капитуляции Украины, чтобы от нас остался достаточно большой кусок, чтобы создавать россии проблемы и таким образом иметь рычаг влияния на москву.
Он продолжает, потому что, когда президент США выбрасывает из переговоров по Украине Украину и Европу, он строит песочные замки. Ибо не будет никакого крепкого мира, если наши интересы не будут учтены. И не будет устойчивого мира, если Европа будет ощущать угрозу России.
Сергей Марченко отмечает, что в той конфигурации, в которой сейчас ведутся переговоры Трампа с Путиным, они не принесут результата никому, кроме Путина. Он снова получил очередную отсрочку последствий за вооруженную агрессию против Украины. И нет никакой причины, почему Путин должен остановиться, если для него до сих пор нет никаких существенных последствий.
Блогер отмечает, что Трамп ничего не делает, а только говорит, а между тем война продолжается.
