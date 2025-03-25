Президент Дональд Трамп лично сообщил о том, что трамписты с россиянами на переговорах в Саудовской Аравии делят Украину. В частности, он подчеркнул, что речь идет о редкоземельных металлах, контроле над АЭС и передаче украинских территорий РФ.

Дональд Трамп

Как подчеркнул политолог Константин Матвиенко, США стремятся получить украинские АЭС, месторождения полезных ископаемых, порты и железные дороги, а россияне – Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом, как отметил эксперт, Кремль цинично показал, что речь о прекращении огня даже не может идти.

"Путин ударил по мирным Сумам и ряду других городов, чтобы показать, что о прекращении огня не может быть и речи. На этом фоне ВСУ логически предупредили наступление рашистов, нанеся удары по военным объектам в Белгородской области и на других территориях", — говорит политолог.

Впрочем, Матвиенко все же уверен, что Россия все равно медленно проигрывает войну. Сейчас она отчаянно борется за отмену санкций, которые обрушивают ее экономику. Эксперт напомнил, что реальная инфляция за первые 2 месяца этого года составляет более 12%. По году это составит более 72%.

Именно поэтому, подчеркивает политолог, соглашаться с общим ультиматумом США и РФ для Украины нет смысла.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпосланник Трампа Виткофф уже заявил о том, что России нужно отдать Крым, Донецкую, Луганскую, Донецкую ту Запорожские области, потому что там, якобы, люди продемонстрировали, что хотят стать частью РФ и говорят на русском языке. Впрочем, эксперты отмечают, что Трамп не сможет добиться быстрого перемирия на суше, как того хочет, поэтому будет предлагать установить его на море.



