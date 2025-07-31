Трамп и Путин могут заключить опасное "соглашение" по Украине: о чем идет речь

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Лиля Воробьева
На фоне кардинальных изменений в энергетической политике США, которые после вторжения России в Украину позволили Европейскому Союзу заменить российский газ американским, в европейских странах растут опасения возможного "экономического соглашения" между Вашингтоном и Кремлем в обмен на прекращение войны в Украине.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
Об этом идет речь в публикации Politico.
В материале отмечается, что в настоящее время существует риск заключения "огромных экономических соглашений" между Соединенными Штатами и Россией, невзирая на напряженность в отношениях между Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.
В этой связи представители энергетического сектора и профильные эксперты призывают администрацию Белого дома действовать взвешенно и разрабатывают альтернативные сценарии на случай, если импорт российских энергоносителей будет возобновлен.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа, сообщили Соединенные Штаты в Совете Безопасности ООН в четверг.