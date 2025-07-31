Трамп и Путин могут заключить опасное "соглашение" по Украине: о чем идет речь

На фоне кардинальных изменений в энергетической политике США, которые после вторжения России в Украину позволили Европейскому Союзу заменить российский газ американским, в европейских странах растут опасения возможного "экономического соглашения" между Вашингтоном и Кремлем в обмен на прекращение войны в Украине.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Об этом идет речь в публикации Politico.

"Страны Восточной Европы обеспокоены вероятными уступками Трампа России в обмен на мирное соглашение с Украиной", — сообщает издание.

В материале отмечается, что в настоящее время существует риск заключения "огромных экономических соглашений" между Соединенными Штатами и Россией, невзирая на напряженность в отношениях между Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

"Единственный фактор, который может остановить стремительный рост американской индустрии СПГ (сжиженного природного газа – ред.) – это возобновление российских поставок", – отметил бывший посол США в Украине Джеффри Пайет.

В этой связи представители энергетического сектора и профильные эксперты призывают администрацию Белого дома действовать взвешенно и разрабатывают альтернативные сценарии на случай, если импорт российских энергоносителей будет возобновлен.

"Да, мы действительно беспокоимся из-за этих сигналов и нечеткости позиции США. Но надеемся, что удастся убедить партнеров: возвращаться к сотрудничеству с Россией — это стратегическая ошибка", — подчеркнул один из восточноевропейских чиновников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа, сообщили Соединенные Штаты в Совете Безопасности ООН в четверг.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН.

