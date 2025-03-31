Трамп и Путин медленно прибивают Украину к кресту: The Hill пишет о новой стратегии США

Дональд Трамп начал трансформировать США в диктатуру, а во внешней политике – налаживать сотрудничество с врагами Америки в ущерб ее союзникам. Об этом пишет почетный профессор Католического университета Америки Джон Кеннет Уайт в издании The Hill. Он является автором книги "Старая добрая деградация: Республиканская партия, Дональд Трамп и рост авторитаризма".

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Аналитик отмечает, что Трамп, при поддержке Илона Маска, фактически разрушил "старую добрую Республиканскую партию", превратив ее в механизм реализации собственных политических амбиций. Уайт считает, что эти амбиции направлены на узурпацию части полномочий Конгресса и превращение президентской должности в нечто вроде "королевских властей в американском стиле", где лояльность поощряется, а инакомыслие подавляется.

Подобные изменения во внутренней политике США отражаются и в международных отношениях. Уайт вспоминает последние действия Трампа в дипломатии: ослабление НАТО, обеспечивающее стабильность после Второй мировой войны, демонтаж агентства USAID, продвигавшего "мягкую силу" США в мире, а также его идеи об аннексии Канады.

"Кажется, цель президента Трампа – не внушать страх врагам Америки, а ее друзьям", – цитирует Уайт слова бывшего посла Литвы в НАТО Гинте Дамусиса.

Одной из потенциальных жертв "революции" Трампа, а также его симпатий к Путину может стать Украина.

"Изменение приоритетов США означает, что Украину медленно прибивают к кресту молотками, которыми владеют Трамп и Путин", – резюмирует Вайт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США признали, что не будут помогать восстанавливать суверенитет Украины. Российский диктатор Владимир Путин получил значительные уступки от президента США Дональда Трампа, намного превышающие то, что получил Киев. Более того, Вашингтон уже признал, что не будет стремиться к полному восстановлению суверенитета Украины. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост во время первой каденции Трампа.