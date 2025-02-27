Трамп и Путин хотят поставить Украину на колени: в Швеции указали на большую опасность

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, считают, что Украина не должна участвовать в мирных переговорах. Об этом написал бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в статье для РБК-Украина.

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Политик предполагает, что Россия и США могут стремиться подготовить "мирное" соглашение и вынудить Украину принять его условия. Путин будет выдвигать амбициозные требования, поскольку понимает, что эта ситуация дает ему уникальную возможность, тогда как Трамп может только добиваться прекращения боевых действий и отсрочки политических переговоров.

"Путин, однако, захочет больше. Он не только будет настаивать на своих условиях, но и потребует отмены санкций против России. Но есть риск, что Путин уйдет слишком далеко, требуя больше, чем даже Трамп будет готов согласовать", — отмечает Бильдт.

Также он подчеркивает, что даже если Путин сдерживает свои требования, нельзя быть уверенным, что США смогут убедить Украину согласиться на соглашение.

Переговоры между США и Россией впервые состоялись 18 февраля 2025 г. в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Они продолжались более четырех часов и стали первыми с начала полномасштабного вторжения. После встречи в США заявили, что для достижения мира необходимы уступки со стороны всех участников переговоров, а также согласовано возобновление работы посольств обеих стран. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты переговоров, отметил, что таким образом США помогли Путину выйти из международной изоляции.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп утверждает, что в рамках урегулирования войны в Украине российский диктатор Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.