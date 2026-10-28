Трамп и Путин готовят страшный торг против Украины: эксперт ошарашил настоящим замыслом США

Администрация президента США Дональда Трампа может иметь более широкие цели в переговорах по завершению войны в Украине, чем просто прекращение боевых действий. Дипломатический процесс может стать для Вашингтона инструментом перестройки международных отношений и изменения баланса сил между ведущими государствами. Такое мнение высказал политтехнолог Олег Постернак, анализируя интересы США, России и Европы.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, американские власти стремятся добиться результата, который можно было бы представить как успех внешней политики Дональда Трампа. Однако за попытками договориться о прекращении войны могут стоять и другие мотивы — в частности, налаживание отдельного формата взаимодействия с Москвой и изменение отношений с европейскими союзниками и Китаем.

"Создать мост Вашингтон — Москва против ЕС и Китая за счет решения украинского кейса", — так Постернак охарактеризовал один из возможных геополитических замыслов американской администрации.

При таком развитии событий Украина рискует стать частью более масштабных договоренностей между крупными государствами. В таком случае вопрос завершения войны будет рассматриваться не изолированно, а в контексте более широкого международного противостояния. Это может создать риски для Киева, если интересы и потребности Украины не будут главным критерием переговоров.

"Европейским странам придется учитывать изменения во внешней политике США и не исходить из предположения, что трансатлантические отношения автоматически вернутся к предыдущей модели", — добавил политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России заявляют об активных переговорных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны против Украины. В то же время в Москве отмечают, что любое будущее мирное соглашение должно учитывать так называемые "фундаментальные интересы" России.