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Україна стане заручницею страшного договору Трампа і Путіна: політолог шокував інсайдом

Політтехнолог вважає, що Вашингтон може прагнути не лише завершення війни, а й зміни балансу сил між США, Європою, Росією та Китаєм

28 жовтня 2026, 15:55
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Клименко Елена

Адміністрація президента США Дональда Трампа може мати ширші цілі у переговорах щодо завершення війни в Україні, ніж просто припинення бойових дій. Дипломатичний процес потенційно може стати для Вашингтону інструментом перебудови міжнародних відносин і зміни балансу сил між провідними державами. Таку думку висловив політтехнолог Олег Постернак, аналізуючи інтереси США, Росії та Європи.

Україна стане заручницею страшного договору Трампа і Путіна: політолог шокував інсайдом

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, американська влада прагне досягти результату, який можна було б представити як успіх зовнішньої політики Дональда Трампа. Однак за спробами домовитися про припинення війни можуть стояти й інші мотиви — зокрема, налагодження окремого формату взаємодії з Москвою та зміна відносин із європейськими союзниками й Китаєм.

"Створити міст Вашингтон — Москва проти ЄС і Китаю за рахунок вирішення українського кейсу", — так Постернак охарактеризував один із можливих геополітичних задумів американської адміністрації.

За такого розвитку подій Україна ризикує стати частиною масштабніших домовленостей між великими державами. У такому разі питання завершення війни розглядатиметься не ізольовано, а в контексті ширшого міжнародного протистояння. Це може створити ризики для Києва, якщо інтереси та безпекові потреби України не будуть головним критерієм переговорів. 

"Європейським країнам доведеться враховувати зміни у зовнішній політиці США й не виходити з припущення, що трансатлантичні відносини автоматично повернуться до попередньої моделі", — додав політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії заявляють про активні переговорні контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливого завершення війни проти України. Водночас у Москві наголошують, що будь-яка майбутня мирна угода має враховувати так звані "фундаментальні інтереси" Росії.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=uKXvbidE5bc
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