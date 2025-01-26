Трамп и Путин готовы говорить: стали известны возможные темы разговора

Идея разговора между лидерами США и России может открыть путь к началу переговоров. Однако исторический опыт доказывает, что встречи с Путиным нередко приводят к решениям, которые выгодны Кремлю, но несут опасность для других сторон, включая Украину.

Трамп, вероятно, будет применять свою стратегию давления на ОПЕК и контроль за ценами на нефть, чтобы создать дополнительное экономическое давление на Москву. Это может стать действенным механизмом, но вместе с тем встретит сопротивление как со стороны России, так и некоторых американских союзников, например Саудовской Аравии.

Возможное обсуждение возобновления переговоров по контролю над ядерным вооружением выглядит многообещающим, но этот аспект может служить средством отвлечения внимания от более неотложных проблем, связанных с войной в Украине. Российская сторона неоднократно использовала подобные темы для ослабления международного давления.

Что касается роли Китая, то этот влиятельный игрок также может быть привлечен к переговорам из-за своего значительного влияния на Россию. Однако экономическое и политическое сотрудничество между Пекином и Москвой может удерживать Китай от активного давления на Кремль.

Одним из самых больших вызовов является обеспечение участия Украины в переговорном процессе. В случае, если Киев останется в стороне, существует риск, что переговоры сосредоточатся на сценарии заморозки конфликта на условиях, выгодных Москве. Такой вариант неприемлем для Украины, которая стремится к восстановлению территориальной целостности и защите своего суверенитета.

Пока остается неизвестным, включит ли Трамп Украину в переговоры и как именно будут учтены ее интересы. Отсутствие конкретного плана вызывает серьезную обеспокоенность как в Киеве, так и среди его союзников.

Этот возможный контакт между Трампом и Путиным является важным моментом, который может как открыть новые возможности для переговоров, так и создать дополнительные риски для Украины, если ее позиция не будет учтена. Главным условием успеха станет активное участие украинской стороны в процессе и поддержка ее позиции со стороны западных партнеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, пойдет ли Путин на условия Трампа и остановит войну в Украине . Сейчас многие эксперты размышляют над тем, отступит ли кремлевский диктатор Владимир Путин перед угрозами президента США Дональда Трампа, отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Вместе с тем, по его словам, переключиться с Украины на другой вариант, как, например, на Сирию, сейчас не очень получится. А это значит, что еще одна малая "победоносная" война – вещь совершенно неочевидная из-за нехватки ресурсов. Шлинчак добавил, что можно предположить, что Путин может пойти на "заморозку" войны, и тогда он сможет кормить свой народ сказкой о том, что РФ накопит силы и ударит по Украине с новой силой, и в этот раз кампания будет точно более успешной.