Трамп и Путин договорились: нужно ли Украине перемирие с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии переговоров США с РФ в Саудовской Аравии заявил, что "Европа не даст разоружить Украину". Как отметил военный Юрий Касьянов, такие заявления понятны, ведь если Дональд Трамп сдаст Украину РФ, то скоро воевать придется польским фермерам, немецким бюргерам и французским виноделам, а они не хотят.

Война в Украине

"Уже кажется, очевидно, что Путин и Трамп договорятся о перемирии. Трампу необходимо "положить конец войне в Украине", потому что он обещал, а "пацан сказал – пацан сделал", как бы дорого это ни стоило. Путину тоже нужна пауза, потому что русское наступление выдыхается, резервы отбросового мяса заканчиваются, а устраивать всеобщую мобилизацию не хочется; экономика в стагнации, и хотя бы частичная отмена санкций необходима", – говорит Касьянов.

Кроме того, по его словам Европе нужна пауза, потому что они шокированы российским давлением и резким изменением политики США, а сами — не готовы ни к одной войне, даже малейшей. Впрочем, говорит военный, Украина тоже нужна пауза, потому что страна нуждается в перезагрузке.

"Нужно начинать с самого начала – с переосмысления того, кто мы, для чего живем на этой земле, чего мы хотим, что нам делать сейчас, и как мы будем жить завтра. Слишком много крови пролито, чтобы не заметить жертв, принесенных на алтарь глупости и бездарности элит, — говорит Касьянов.

По его словам, нужна пауза, чтобы вылезти из окопов, выключить режим внутренней цензуры и начать говорить о том, что наболело, и тогда будет сказано много страшных вещей, но их необходимо сказать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия начинает против Украины "политическую СВО".



