Трамп и Путин договорились: нужно ли Украине перемирие с РФ

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Ткачик Олеся
Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии переговоров США с РФ в Саудовской Аравии заявил, что "Европа не даст разоружить Украину". Как отметил военный Юрий Касьянов, такие заявления понятны, ведь если Дональд Трамп сдаст Украину РФ, то скоро воевать придется польским фермерам, немецким бюргерам и французским виноделам, а они не хотят.
Война в Украине
Кроме того, по его словам Европе нужна пауза, потому что они шокированы российским давлением и резким изменением политики США, а сами — не готовы ни к одной войне, даже малейшей. Впрочем, говорит военный, Украина тоже нужна пауза, потому что страна нуждается в перезагрузке.
По его словам, нужна пауза, чтобы вылезти из окопов, выключить режим внутренней цензуры и начать говорить о том, что наболело, и тогда будет сказано много страшных вещей, но их необходимо сказать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия начинает против Украины "политическую СВО".
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