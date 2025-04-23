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Трамп и Путин что-то затевают: остановят ли войну в Украине и на каких условиях

Трамп и Путин уже, возможно, договорились по Украине, впрочем у Путина все еще остается иллюзия, что он может победить Украину

сегодня, 09:34
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Ткачик Олеся

Перемирие в мае возможно только в одном случае — если кремлевскому диктатору Владимиру Путину удастся хотя бы частично завершить войну на условиях, выгодных России. Впрочем, его нынешние действия свидетельствуют об обратном: он настроен продолжать войну против Украины, считает политолог Владимир Фесенко.

Трамп и Путин что-то затевают: остановят ли войну в Украине и на каких условиях

Владимир Путин

По мнению эксперта, Путин до сих пор верит, что сможет выиграть войну против Украины. В то же время, он стремится вести диалог с Дональдом Трампом, чтобы достичь определенных экономически выгодных договоренностей между Россией и США.

Как подчеркивает политолог, Трамп также заинтересован в таких переговорах, но для их реализации необходимо прекращение огня в Украине. Именно это становится камнем преткновения, ведь Путин постоянно выдвигает новые требования и не готов остановить войну без получения конкретных уступок.

В настоящее время переговорный процесс активизируется. 23 апреля в Лондоне должны пройти переговоры, после которых возможна новая встреча представителя Трампа Стива Уиткоффа с российской стороной.

"Ситуация остается непредсказуемой. Путин может снова выдвинуть новые требования — как это было раньше: "Отмените санкции – тогда поговорим"", — подчеркнул политолог.

Фесенко прогнозирует, что впереди Украину ждут сложные и интенсивные переговоры. Однако на скорый результат рассчитывать не стоит — прежде всего, нужно согласовать общую позицию с США. Идея о 30-дневном прекращении огня еще может вернуться на повестку дня. Также необходимо достичь договоренностей с европейскими партнерами о гарантиях безопасности и возможном участии миротворческой миссии после войны. Только после этого можно вести прямой диалог с Россией.

"У Путина снова иллюзия, что Россия может выиграть эту войну. Особенно на фоне 80-летия "победобеседания" – это большая дата. Ему нужно усилить пропагандистский градус – и здесь идеально подходят лозунги со Второй мировой. Он хочет провести параллель: мол, тогда Сталин победил, и я одержу победу. Возможно, Путин уже договаривается с Трампом и пытается подготовить общественное мнение к окончанию войны", – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какая деталь переговоров бесит Путина больше всего.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GlW2mj5h6yc
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