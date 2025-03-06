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Трамп и Путин будут рвать и метать: Названы шаги, которые спасут Украину от капитуляции

Украина может удержаться и без помощи от США, впрочем, нужно немедленно сделать несколько шагов

сегодня, 14:46 comments4041
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Ткачик Олеся

Окончательно стало ясно, что оружия от США больше не будет, отметил военный, политолог Виктор Таран. По его словам, в таких условиях необходимо переориентироваться на закупку оружия в Европе, Южной Корее, Турции и других странах и наращивать собственное производство оружия, для чего необходимо не менее 30 млрд долларов.

Трамп и Путин будут рвать и метать: Названы шаги, которые спасут Украину от капитуляции

Украина

Именно поэтому, добавил Таран, необходимо, чтобы правительство и Верховная Рада срочно пересмотрели бюджет и провели его секвестр, перенаправив средства по строительству дорог или "кешбеков" на ВПК.

Кроме того, считает военный, нужно немедленное открытие военного экспорта.

"Стугна, Ольха, БПЛА всех типов (включая НРК и т.п.), РЭБ и РЭР – далеко не полный перечень. Поделок, которые с удовольствием купят наши партнеры. Нам есть чем удивить мир и наполнить государственный бюджет", – считает Таран.

Также, по его мнению, нужно создать украинским ассоциациям производителей оружия (а их уже несколько) благоприятные налоговые и инвестиционные условия. Кроме того, нужно привлекать иностранный бизнес и создавать государственно-частное партнерство для ключевых областей ВПК.

"У нас еще есть время, чтобы как государству стать сильнее и не капитулировать перед врагом. Как бы нас к этому ни заставляли внешние факторы. главное властям начать действовать, пока ВСУ держит фронт", — подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. При этом он подчеркнул, что с "нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма Трампу".




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid0eEcBcK9W9fCeXPj3HTdbYfoa2xZFmxyuG8LS18AaX944m8tvBP4UT74Cbk1g56UKl
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