Трамп и Путин будут рвать и метать: Названы шаги, которые спасут Украину от капитуляции

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Ткачик Олеся
Окончательно стало ясно, что оружия от США больше не будет, отметил военный, политолог Виктор Таран. По его словам, в таких условиях необходимо переориентироваться на закупку оружия в Европе, Южной Корее, Турции и других странах и наращивать собственное производство оружия, для чего необходимо не менее 30 млрд долларов.
Украина
Именно поэтому, добавил Таран, необходимо, чтобы правительство и Верховная Рада срочно пересмотрели бюджет и провели его секвестр, перенаправив средства по строительству дорог или "кешбеков" на ВПК.
Кроме того, считает военный, нужно немедленное открытие военного экспорта.
Также, по его мнению, нужно создать украинским ассоциациям производителей оружия (а их уже несколько) благоприятные налоговые и инвестиционные условия. Кроме того, нужно привлекать иностранный бизнес и создавать государственно-частное партнерство для ключевых областей ВПК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. При этом он подчеркнул, что с "нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма Трампу".
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