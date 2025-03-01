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Трамп хочет прекратить помощь Украине: сколько тогда продержатся ВСУ

В FT оценили, что Украина сможет воевать против РФ еще как минимум 6 месяцев, даже, если Вашингтон откажется продолжать поддержку

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Украина сможет продержаться против российской военной машины еще как минимум полгода, даже без помощи США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times", ссылаясь на комментарии солдатов, депутатов и чиновников в Киеве.

Трамп хочет прекратить помощь Украине: сколько тогда продержатся ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что бывший нардеп Мустафа Найем отметил, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической". Он предполагает, что большая часть вооружения, которое хлынуло в Украину, как только она показала, что не склоняется перед русскими, теперь не так важна, учитывая меняющийся характер войны.

"Это война беспилотников, и мы являемся экспертами в их производстве. У нас даже есть школа по производству беспилотников", — сказал он.

Больше всего Киев беспокоит, если США прекратят предоставлять разведданные, хотя он не считает это вероятным.

Но даже при усиленной европейской поддержке длительную борьбу без помощи США будет трудно выдержать, добавили в издании.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете приказал проверить, может ли Вашингтон полностью или временно прекратить поставки оружия Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

В материале говорится, что пока что американский лидер занял выжидательную позицию – он планирует понаблюдать за дальнейшими действиями Владимира Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа сделали новое заявление о Зеленском и Украине: от чего теперь отказываются США.




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Источник: https://www.ft.com/content/fcfbfc20-a1c7-4992-a2cd-83b688d349d0
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