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Трамп хочет ослабить санкции против России: Зеленский спрогнозировал ужасающие последствия

Дональд Трамп пытался наладить хорошие отношения с Россией, однако с Путиным эта стратегия не сработает

27 марта 2025, 11:10
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не должен ослаблять санкции против России, ведь это может дать кремлевскому правителю Владимиру Путину сигнал о его слабости и побуждать его к дальнейшим агрессивным шагам. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

Трамп хочет ослабить санкции против России: Зеленский спрогнозировал ужасающие последствия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп пытался наладить хорошие отношения с Россией, однако с Путиным эта стратегия не сработает. Предложение смягчить санкции в обмен на уступки со стороны Кремля не имеет шансов на успех.

"Путин не тот, кто оценит это. Если Трамп ослабит санкции против России, Путин сделает лишь один вывод: он слаб, и поэтому следует делать следующий шаг", — отметил Зеленский.

По его словам, Путин находится под постоянным давлением, и у России нет настоящей оппозиции, а его главной целью последние 25 лет было укрепление собственных властей, которые он достигал, уничтожая противников и разъединяя Европу и США.

"Путин не может воевать со всеми. Если он проиграет, он потеряет не только власть, но и Кремль", – добавил украинский лидер.

Относительно вопроса смягчения санкций, недавно Россия обнародовала заявление по итогам встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии, в которой перечислила условия для прекращения огня, включая требование возобновления доступа России к системе SWIFT.

В то же время правительство Германии недавно заявило, что не располагает информацией о возможных изменениях в санкциях ЕС против России, в частности о возобновлении доступа РФ к SWIFT.

Портал "Комментарии" уже писал, что Евросоюз будет готов начать рассмотреть вопрос о снятии или ослаблении санкций против России только в том случае, если путинский режим выведет все свои войска из Украины.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/volodymyr-zelensky-au-figaro-notre-victoire-sera-de-ne-pas-appartenir-a-la-russie-et-a-sa-vision-du-monde-20250326
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