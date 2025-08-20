Трамп хочет цинично использовать встречу Зеленского и Путина: что задумал

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что президент США Дональд Трамп понимает бессодержательность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако, по его мнению, Трамп, таким образом, хочет "умыть руки" от попыток закончить войну в Украине.

Трамп может "умыть руки" от попытки закончить войну. Фото из открытых источников

Виктор Андрусив подытожил недавние встречи Трампа с Путиным и Зеленским, которые привели к процессу организации переговоров между лидерами Украины и РФ. Политический обозреватель считает, что встреча Зеленского и Путина "не имеет смысла", ведь Кремль не идет ни на какие уступки, а Украина не может принять ультимативные требования Москвы.

В результате Андрусив видит в этом процессе попытку России затянуть возможные санкции от США и продолжить войну против Украины. Кроме того, Трамп может использовать переговоры в свою пользу и отстраниться от войны в Украине.

"Несмотря на то, что многие украинцы считают Трампа идиотом — он точно таковым не является. Он хорошо понимает, что смысла во встрече Зеленского и путина немного. Поэтому он настаивает на ней по другой причине — умыть руки. Если мы не договоримся на этой встрече, что наиболее вероятно, то Трамп скажет меня это достало, я прекращаю свое участие в мирном процессе. И снимет с себя головную боль", — подчеркивает эксперт.

По его словам, для Украины "катастрофы не произойдет", ведь США и дальше будут продавать оружие, однако Трамп может отказаться вводить новые санкции против РФ, приближающие конец войны. Кроме того, президент США может отстраниться от вопроса российской агрессии, когда получит Нобелевскую премию мира.

"Впрочем, 10 октября Трамп получит свою Нобелевскую премию мира, и после этого достичь мира с Путиным уже не будет столь важно для него. Возможно, он введет санкции, будет давать оружие, и будет ждать пока одна из сторон не упадет", — добавляет Андрусив.

