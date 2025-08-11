logo

Трамп готовится показать Путину свой "кулак": стало известно о неожиданном плане США по Украине
НОВОСТИ

Трамп готовится показать Путину свой "кулак": стало известно о неожиданном плане США по Украине

Политический аналитик отметил, что Трамп использует установление сроков войны России против Украины как часть своей тактической стратегии — и такая "игра" может длиться с его стороны еще долгое время.

11 августа 2025, 10:15
Автор:
Клименко Елена

Ультиматумы и жесткие термины, которые президент США Дональд Трамп озвучивает по поводу войны между Россией и Украиной, имеют не стратегическую, а скорее тактическую функцию, заявил профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

Трамп готовится показать Путину свой "кулак": стало известно о неожиданном плане США по Украине

По мнению эксперта, мотивация Трампа во многом основывается на его личных чертах. Как политик с амбициями и, согласно оценкам некоторых психологов, выраженным нарциссическими наклонностями, Трамп пытается реализовать свое обещание стать миротворцем. Он неоднократно утверждал, что при его президентстве война вроде бы вообще не началась.

"У него действительно есть такая фиксация, но он подходит к этому не так прямо и эмоционально, как нам хотелось бы", — отмечает политолог.

Умный отмечает, что подход Трампа в значительной степени сформировался из-за его предпринимательского опыта. Он привык вести переговоры, и для него слово "соглашение" — это не риторическое клише, а реальная категория мышления. В то же время, в международной политике процессы договоренностей гораздо сложнее и менее предсказуемы.

Профессор добавляет, что Трамп хорошо осознает: подобные переговоры требуют времени, а война в Украине только один из нескольких параллельных международных конфликтов. Рядом продолжаются и попытки разрешения ситуации на Ближнем Востоке, и диалог между Арменией и Азербайджаном.

"Да, Трамп озвучивает определенные дедлайны, но это скорее инструмент влияния, а не реальный предел. Когда мы пытаемся понять, когда он 'взорвется' или 'нажмёт', — мы ошибочно трактуем его стиль. Его эмоциональные высказывания — это составляющая его тактики, часть игры, в которую он готов играть еще очень долго".

Как уже писали "Комментарии", украинские дальнобойные удары по железнодорожной инфраструктуре России серьезно усложняют планы Кремля по новому наступлению, которое могут начать уже в ближайшие дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил военный эксперт Михаил Жирохов.



Источник: https://glavred.net/world/my-nepravilno-ponimaem-ego-podhod-chto-zadumal-tramp-naschet-voyny-v-ukraine-10688723.html?fbclid=IwY2xjawMGcRBleHRuA2FlbQIxMQABHo915wjE9sqVorRjbzbTAP7IINfieXRmquIP0NniiTJYJgd3H2FZUB2dYLLD_aem__nCqJ02THgjrE8PF8bX4Kg
