Трамп готовится к введению дополнительных санкций против России, но есть нюанс

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне отказываются раскрывать, при каких условиях они могут быть введены. Об этом свидетельствует заявление президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России", — сказал американский лидер.

Отметим, сегодня послы стран-членов Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Также европейские дипломаты одобрили и другие санкции против страны-агрессора.

Параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Ранее в СМИ обсуждалось, что в новом пакете санкций ЕС фокус направлен против "теневого флота" России, а также на людях и компаниях, которые помогают путинскому режиму обходить уже действующие санкции.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин потребует ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Такое заявление сделал новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Мерц считает, что Кремль должен "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня". Но в случае, если на этой неделе "не будет реального прогресса" в урегулировании войны, немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне. В частности, речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.

Таким образом Мерц ответил на вопрос, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней.



