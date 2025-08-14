Трамп готовит предложение Путину: что готов дать России для окончания войны

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить России доступ к редкоземельным полезным ископаемым на Аляске и в оккупированных частях Украины. Такой шаг может стать частью предложения, направленного на прекращение войны в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Согласно информации The Telegraph, во время встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске президент США приедет на переговоры с пакетом экономических стимулов для главы Кремля, чтобы убедить его остановить войну против Украины.

Среди возможных предложений:

— доступ к месторождениям редкоземельных металлов на Аляске

— возможность эксплуатации минералов на оккупированных украинских территориях

— снятие части санкций с российской авиационной промышленности

— разрешение на импорт деталей и оборудования для российских авиакомпаний

По словам источников, речь идет о "широком спектре стимулов", которые могут заинтересовать Кремль.

Редкоземельные элементы являются стратегическими ресурсами для высокотехнологичной промышленности, в частности производства аккумуляторов и электроники. Украина владеет примерно 10% мировых запасов лития, а два крупнейших месторождения расположены на территориях, которые сейчас контролирует Россия.

Аляска тоже имеет огромный ресурсный потенциал. По оценкам, на ее шельфе могут быть до 13% мировых запасов нефти и значительные залежи газа и редких металлов. Британское издание считает, что доступ к этим ресурсам может стать аргументом для Путина, учитывая экономические трудности РФ из-за длительных санкций.

Еще одним пунктом Трамп рассматривает возможное ослабление санкций против России в сфере авиации. После 2022 года российские компании лишились доступа к деталям для обслуживания самолетов Boeing и Airbus, что заставило авиаперевозчиков разбирать старые самолеты на запчасти. Если ограничения снимут, американская компания Boeing может извлечь выгоду от возвращения российских заказов.

По данным The Telegraph, в британском правительстве считают, что подобные предложения могут быть приемлемыми для европейских партнеров, но только при условии, что это не будет выглядеть как "вознаграждение Путину".

"Смысл состоит в том, что их нужно представлять в соответствии с общественным мнением по этому вопросу, их нельзя рассматривать как вознаграждение для Путина", – сказал чиновник.

