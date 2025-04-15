Трамп готов принять план Путина: что об этом говорит

Владимир Путин, Джо Байден и Владимир Зеленский ответственны за начало российско-украинской войны, заявил Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Сальвадора Наибом Букелле. Почему президент США сделал такое заявление? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Финансовый аналитик, блоггер считает, что президент Трамп просто на время решил переключиться с разрушения мировой экономики на Украину.

"И теперь стало понятно, почему он вдруг снова принялся атаковать Зеленского и Байдена, хотя для последнего ему и причин не нужно, обвиняя Украину в том, что на Украину напала Россия. Судя по всему, он поговорил со своим другом-решалой Виткоффом, который очень хорошо посидел с Путиным. И теперь рассказывает всем, что они близки как никогда, скоро будет супер-пупер-партнёрство. А еще, что есть какие-то идеи Путина, отлично зашедшие Виткоффу. И об украинских 5 областях, и даже о 5-й статье НАТО. Остальное должно сделать нервы не только украинцам, но и странам Балтии. Так что-то сладко напел этот Виткофф своему дружбу Трампу, что тот даже забыл, что он лучший составитель сделок в мире и не подхватил идею продать оружие Украине на пару десятков миллиардов долларов. Что, наверное, очень удивило американских производителей оружия, которые, как правило, были очень республиканцами", – отметил Сергей Фурса.

Что же касается того, что Виткофф услышал от Путина, то, по мнению аналитика, вероятно, российский диктатор рассказал ему, что он, конечно, вообще не против мира, но хочет сразу устоявшегося мира, на 100% мира, вечного мира и вечного партнерства. Очень выгодное партнерство, особенно для Нью-Йоркских девелоперов. А для этого всего-то и нужно, что заставить Украину капитулировать и отдать Херсон и Запорожье. И тогда Украина потеряет только 25% территории, о которых как раз вспомнил Трамп в своих речах, которые заслуживают высокие оценки в любом когнитивном тесте. И вот потому Путин никак не уходит на эти полумеры с прекращением огня, так что не надо на него сильно злиться и нужно просто понять и принять. Вот Виткофф и понял.

"И конечно, Виткофф пересказал Трампу от Путина, что удар по Сумам был просто ошибкой. А кто же не ошибается. Разве только Трамп, который никогда не ошибается и никогда не проигрывает в гольф. И теперь Виткофф говорит, что они вместе с Трампом и Путиным на пороге чего очень важного. Весь мир ждет. Замер в ожидании. А если Украина не согласится на такое соглашение, то это же Украина виновата. Потому что сначала заставила Путина напасть, вступив в сговор с проклятым Байденом, а затем отказывается капитулировать. И не дает всему миру стать счастливым. Мешает, наконец, продемонстрировать миру, что Трамп лучший составитель сделок. Хоть какая-то одна крошечная сделка. Хоть с пингвинами. Так что наезд на Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для "Патриотов" может свидетельствовать лишь о том, что Трамп готов давить на Украину, чтобы принять отличный план Путина", – констатировал Сергей Фурса.

Единственное что радует, что пока все попытки Трампа кого-то к чему-то заставить выглядели жалко и били в первую очередь по самому Трампу. И торговая война против Си и пингвинов тому наиболее яркое свидетельство.

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