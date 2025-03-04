Трамп готов объявить свой план по прекращению войны в Украине: подробности

Президент США Дональд Трамп во вторник в 21:00 по восточному времени выступит с первой речью своего второго срока на совместном заседании Конгресса. Ожидается, что он выступит с речью, чтобы определить свои планы по нации на тему "Восстановление американской мечты".

Фото портал "Комментарии"

Ежегодное обращение президента должно продемонстрировать достижения и политику администрации, пишет издание Fox News Digital. Издание со ссылкой на представителей белого дома отмечает, что речь Трампа будет включать четыре основных раздела:

достижение Трампа во время второго срока в настоящее время в стране и за рубежом;

что администрация Трампа сделала для экономики;

предоставление дополнительного финансирования безопасности границ;

планы президента по миру во всем мире.

Что касается внешней политики, то, как пишет издание, ожидается, что президент наметит свои планы "восстановить мир во всем мире". Представитель Белого дома заявил, что он изложит свои планы по прекращению войны в Украине. Он также сосредоточится на работе своей администрации по обеспечению освобождения всех заложников из Газы.

Стоит отметить, что в понедельник утром Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, интригующее анонс, сказав: "Завтрашний вечер будет большим. Я скажу как есть!”.

Представитель Белого дома, комментируя загадочное сообщение Трампа, сказал: "Как всегда президент Трамп будет говорить правду".

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", прекратила оказание Украине помощь. Отмечается, что прекратили поставки оружия.



