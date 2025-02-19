Трамп готов на значительные уступки: на что согласится в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении войны в Украине. Однако его уже устроит перемирие, а не продолжительный мир в Украине. Такое предположение высказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире "КИЕВ24".

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Политолог объяснил позицию президента США.

“Трамп спускает уровень ожиданий. То есть он уже производит замену понятий. Вместо мира – перемирие. Как он говорит? Это ему совершенно подходит. И это, кстати, совершенно тоже прогнозируемо, что именно таким образом они будут "продавать" якобы достижения быстрого мира за счет прекращения огня. Но сколько это прекращение будет продолжаться, вопрос, конечно, открытый”, — отметил Чаленко.

Эксперт отметил, что Российская Федерация никогда не выполняла взятие на себя обязательства. По его мнению, Путин может "закрыть страницу так называемой "СВО" где-то до 9 мая.

"А потом просто начнет другую операцию, но, разумеется, в рамках полномасштабной войны. И все это, очевидно, будет происходить в рамках определенного перманентного предвыборного процесса в Украине. То есть трэш, хаос и все, что с этим связано”, — заметил Чаленко.

Напомним, что в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его оценок президента США Дональда Трампа. Вэнс, как писал портал "Комментарии", отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект.

Вэнс отметил, что Зеленский получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой администрацией президента США, и в течение последних трех лет ему говорили, что он не может сделать ничего плохого.



