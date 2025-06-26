Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны: названо условие для РФ

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп готов совершить визит в Анкару или Стамбул для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по достижению мира в Украине.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Реджеп Эрдоган по возвращении с саммита НАТО в Гааге пообщался с журналистами на борту самолета. Как указывает TRT Global, ссылаясь на слова президента Турции, Трамп выразил готовность к переговорам с Путиным для окончания войны в Украине. Однако сам глава Кремля также должен присутствовать в Турции.
Эрдоган заявил, что война в Украине должна закончиться, а Турция приложит все необходимые усилия, чтобы достичь долгосрочного мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Джорджа Мелони дала Трампу совет по завершению войны в Украине. Итальянский лидер призвала президента США быть в отношении российской агрессии таким же решительным, как он действовал против Ирана.
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о выходе ситуации из-под контроля на войне в Украине.