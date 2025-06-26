Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны: названо условие для РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп готов совершить визит в Анкару или Стамбул для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по достижению мира в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган по возвращении с саммита НАТО в Гааге пообщался с журналистами на борту самолета. Как указывает TRT Global, ссылаясь на слова президента Турции, Трамп выразил готовность к переговорам с Путиным для окончания войны в Украине. Однако сам глава Кремля также должен присутствовать в Турции.

"Президент Турции раскрыл детали разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что тот готов приехать для участия в мирных переговорах. "Если для урегулирования российский президент Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару, я тоже приеду в Стамбул или Анкару"", — сообщил Эрдогана журналист.

Эрдоган заявил, что война в Украине должна закончиться, а Турция приложит все необходимые усилия, чтобы достичь долгосрочного мира.

"Мы твердо говорим: эта война должна закончиться. Регион уже не в состоянии это выдерживать. Если для решения нужно копать колодец иглой, мы это сделаем. Даже если все оставят поиски мира, мы не оставим", — добавил Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Джорджа Мелони дала Трампу совет по завершению войны в Украине. Итальянский лидер призвала президента США быть в отношении российской агрессии таким же решительным, как он действовал против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о выходе ситуации из-под контроля на войне в Украине.