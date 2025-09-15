logo

Трамп еще больше поможет Путину воевать против Украины: эксперт насторожил заявлением
Трамп еще больше поможет Путину воевать против Украины: эксперт насторожил заявлением

В будущем запчасти для обслуживания западных самолетов могут оказаться в России.

15 сентября 2025, 16:20
Возможное снятие американских санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" может открыть доступ к западным авиакомплектующим не только для Беларуси, но и косвенно для России. Такое мнение высказал военный эксперт и изготовитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского радио".

Трамп еще больше поможет Путину воевать против Украины: эксперт насторожил заявлением

Хотя официальной информации об отмене ограничений пока нет, эксперт отмечает, что на сайте Минфина США данные о прекращении санкций против "Белавиа" (введенных еще в 2021 году) отсутствуют. В то же время, если ограничения все же будут сняты, это может иметь серьезные последствия.

"В случае полной отмены санкций Беларусь сможет получить доступ к деталям для своих шести самолетов Boeing. В то же время существует риск, что часть этих комплектующих будет передана российской стороне – для обслуживания их Boeing или Embraer", – предупреждает Храпчинский.

По его словам, сегодня РФ и Белоруссия вынуждены искать детали на "сером рынке", скупая списанные самолеты по всему миру, чтобы использовать их в качестве доноров. В РФ даже рассматривали возможность законодательно разрешить использование несертифицированных запчастей.

Также эксперт обращает внимание на сертификационный аспект. Чтобы "Белавиа" могла осуществлять полноценные ремонтные работы, необходим соответствующий международный сертификат для Belavia Technics. Без него даже после отмены санкций компания не получит легальный доступ к ремонтному рынку.

"Вопрос – какие именно ограничения будут сняты. Если речь идет только о доступе к комплектующим, то это может стать "транзитным каналом" для обеспечения российского авиапарка. Кто и как это будет контролировать – пока неясно," – предостерегает эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Министр энергетики США Крис Райт призвал страны Евросоюза, до сих пор закупающие российские энергоресурсы, полностью прекратить такое сотрудничество. Вместо этого он предложил увеличить импорт американского сжиженного природного газа.



Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=108481
