Российский диктатор Владимир Путин пользуется нехваткой знаний Дональда Трампа по истории Украины и сущности войны, превращая это в стратегическое преимущество. Похоже, президент США потерял интерес к участию в мирном процессе, считая его слишком сложным, отмечает старший корреспондент Time Саймон Шустер.

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После телефонного разговора с Путиным Трамп открыто заявил, что переговоры должны вести только Киев и Москва, ведь только они знают все нюансы. Шустер подчеркивает: это заявление свидетельствует об ограниченном понимании американского президента, обычно претендующего на экспертность во всем.

Украинские и европейские дипломаты не раз пытались донести до администрации США сложность конфликта, но наталкивались на "стены невежества". Путин же удачно использует этот интеллектуальный вакуум, подавая Вашингтону собственную версию истории из-за длительных монологов и "избранных фактов".

Один из западных дипломатов охарактеризовал отношение США к Украине во времена Трампа как "мессианское", добавив: в Белом доме вели себя так, будто все знают, но не хотели ничего слышать.

Показательным примером неосведомленности стал советник Трампа Стив Виткофф, не сумевший даже точно назвать временно оккупированные украинские территории.

Также в материале упоминается заявление экс-канцлера Германии Олафа Шольца, описавшего дискуссии с Путиным как "изнурительные", предостерегая: если политики будут искать ответы в исторических границах, мир погрузится в бесконечные войны.

Журналист указывает, что для эффективного диалога с Кремлем необходимо глубокое знание фактов, которого, к сожалению, не хватает действующему руководству США. Трамп, по словам источников, редко читал даже краткие отчеты разведки, максимально упрощенные — до одного листа с иллюстрациями. А с момента его возвращения к власти участие в ежедневных брифингах значительно уменьшилось.

Портал "Комментарии" уже писал, что если Соединенные Штаты Америки уклонятся от ответа на потенциальные агрессивные действия президента РФ Владимира Путина против Польши или стран Балтии, это может иметь катастрофические последствия, включая прямой конфликт с НАТО.