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Стало известно, какие Трамп должен взять на себя обязательство ради мира в Украине

Без решительных действий США переговоры с Россией могут только усугубить конфликт

5 декабря 2024, 14:38
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Амбарцумян Анна

Если Дональд Трамп хочет добиться успеха в посредничестве мирного соглашения между Россией и Украиной, ему придется изменить убеждение Владимира Путина, считающего, что война складывается в его пользу. Эксперты Foreign Policy отмечают: администрация Трампа должна действовать быстро и решительно, укрепляя позиции США и Украины, чтобы предотвратить очередной виток агрессии.

Стало известно, какие Трамп должен взять на себя обязательство ради мира в Украине

Трамп. Фото из открытых источников

В статье издания Foreign Policy отмечается, что Путин воспринимает интерес Запада к мирным переговорам как признак слабости. Эта уверенность подталкивает Кремль к выдвижению максималистских условий, ставящих под угрозу будущее Украины.

"Администрация Трампа должна разработать кампанию максимального давления, чтобы заставить Москву согласиться на реальное мирное соглашение. Реализовав подход "мир через силу", Трамп сможет создать условия для остановки кровопролития", – говорится в материале.

Среди требований, которые может предъявить Путин:

  • формальный запрет на вступление Украины в НАТО;

  • ограничение численности украинских военных сил.

Эти условия, по мнению экспертов, оставят Украину чрезвычайно уязвимой для дальнейших российских атак, особенно после перевооружения Кремля.

Foreign Policy предупреждает, что попытка Вашингтона вынудить Украину принять подобное соглашение будет стратегической ошибкой. Успех Кремля может вдохновить Китай на применение военной силы против Тайваня или других соседей, что значительно усугубит международную напряженность.

Чтобы избежать подобного сценария, эксперты советуют администрации Трампа сосредоточиться на укреплении союзников и сдерживании агрессора. Только дипломатия "в силу" может стать фундаментом для долговременного мира.

Каким должен быть план Трампа

Чтобы вести переговоры с позиции силы, Украине и ее союзникам необходимо:

  1. Стабилизировать фронт и увеличить поставки оружия. Это включает в себя артиллерийские боеприпасы, бронированные боевые машины и противотанковое оружие.

  2. Немедленно использовать остатки ресурсов, которые США могут предоставить Украине, а также обеспечить постоянную поставку оружия без "срока годности".

  3. Обеспечить финансирование через большой пакет помощи, аналогичный Ленд-лизу времен Второй мировой войны.

  4. Публично обязаться выполнять соглашение о безопасности с Украиной, гарантирующее поддержку в течение следующих 10 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле решили, как объяснить россиянам результаты войны против Украины. Администрация президента уже начала обучение региональных чиновников, чтобы те "правильно" донесли до общества, почему именно завершение войны должно восприниматься как победа.




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Источник: https://foreignpolicy.com/2024/12/04/trump-putin-peace-deal-ukraine-russia-war-maximum-pressure/
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