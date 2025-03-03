logo

BTC/USD

88107.44

ETH/USD

2172.12

LTC/USD

102.01

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп действует максимально жестко по отношению к Украине: какое решение принял президент США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп действует максимально жестко по отношению к Украине: какое решение принял президент США

Трамп начал действовать максимально жестко: что президент США решил по Украине

3 марта 2025, 22:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп готовит максимально жесткое решение по Украине. В общем, будет решение, которого опасались в Украине — прекращение помощи.

Трамп действует максимально жестко по отношению к Украине: какое решение принял президент США

Фото из открытых источников

Издание The Wall Street Journal пишет, что финансирование военных прекращено, чиновники собираются рассмотреть вопрос о приостановлении другого вида помощи.

Отмечается, что администрация Трампа прекратила финансирование продаж нового оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок оружия из запасов США, шаги, угрожающие способности Киева вести борьбу против российских войск в критический момент, заявили действующие и бывшие чиновники США.

“Финансирование было прекращено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии магистрального трубопровода для поставок оружия в Украину состоялось несколько дней спустя после спорной встречи между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Напряженный обмен мнениями в пятницу вызвал опасения в Европе по поводу того, что США могут отойти от более широкого западного альянса”, — пишет издание.

Напомним, опасения по прекращению помощи после громкой ссоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа выразил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, как писал портал "Комментарии", могут быть следующие изменения: США полностью прикроют помощь Украине, США остановят передачу разведывательных данных Украине, возможна угроза отключения Старлинку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-hitting-brakes-on-flow-of-arms-to-ukraine-980a71d1?mod=hp_lead_pos2
Теги:

Новости

Все новости