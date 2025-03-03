Трамп действует максимально жестко по отношению к Украине: какое решение принял президент США

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп готовит максимально жесткое решение по Украине. В общем, будет решение, которого опасались в Украине — прекращение помощи.
Фото из открытых источников
Издание The Wall Street Journal пишет, что финансирование военных прекращено, чиновники собираются рассмотреть вопрос о приостановлении другого вида помощи.
Отмечается, что администрация Трампа прекратила финансирование продаж нового оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок оружия из запасов США, шаги, угрожающие способности Киева вести борьбу против российских войск в критический момент, заявили действующие и бывшие чиновники США.
Напомним, опасения по прекращению помощи после громкой ссоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа выразил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, как писал портал "Комментарии", могут быть следующие изменения: США полностью прикроют помощь Украине, США остановят передачу разведывательных данных Украине, возможна угроза отключения Старлинку.
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