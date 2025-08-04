Трамп дал Путину последний шанс, чтобы закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа будет готов ввести санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на окончание войны против Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал это последним шансом для России.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко считает, что Трамп ясно показал свою готовность применить санкции против России, ведь Путин неоднократно отклонял шаги США к прекращению огня и мира в Украине. По его словам, визит спецпредставителя президента США Стива Виткоффа следует рассматривать как последнюю возможность для Кремля начать путь к окончанию войны.

"Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Виткоффа. Если визит не будет успешен, будут санкции", — отметил Коваленко.

Напомним, что Трамп назвал "отвратительными" российские удары по Украине. По его словам, США готовы ввести санкции против России, а единственным способом их снять станет прекращение войны с Украиной.

"Заключите соглашение, по которому люди перестанут погибать. Только появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине, меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их бьют ракетами. Так что в этой бессмысленной войне гибнет много людей", – сказал Трамп.

Ожидается, что Виткофф приедет в Россию на этой неделе. По словам Трампа визит запланирован на 6-7 августа, как раз за день до дедлайна ультиматума президента США по поводу санкций против РФ.

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