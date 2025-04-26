Трамп дал неожиданное обещание по Украине на встрече с президентом Эстонии

Американский лидер Дональд Трамп заверил президента Эстонии Алара Кариса, что США не прекратят свою роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, сообщает ERR.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Президент Эстонии поделился, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного процесса и попросил его сделать все возможное для того, чтобы США оставались вовлеченными в переговоры между сторонами.

"Я спросил, как продвигается процесс мирного урегулирования и попросил его обеспечить продолжение участия США в роли посредника", — рассказал Карис.

По его словам, Трамп согласился и отметил, что стороны значительно приблизились к соглашению после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он пообещал оставить США на этом пути и отметил, что мы почти добились решения после его разговора с Зеленским. Конечно, я не стал слишком детально расспрашивать его о результатах этой встречи", — добавил президент Эстонии.

Напомним, что 26 апреля Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где принял участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. В ходе своего визита он провел ряд важных встреч с международными лидерами. В частности, он беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, которую назвал "очень символической".

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Ватикане, которая стала важной вехой в международном диалоге. Как сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило в эфире национального телемарафона, уже определены ориентиры для следующего раунда переговоров между двумя лидерами.