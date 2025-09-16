Трамп дал громкий прогноз окончания войны в Украине и удивительно прокомментировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп представил собственное видение завершения войны в Украине, сделав акцент на необходимости мирного урегулирования конфликта из-за дипломатии, а не военных средств. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшейся 12-13 сентября в Киеве.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Во время выступления Трамп также напомнил о недавних переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

"Я не думаю, что война закончится на поле боя. Скорее всего, она завершится за столом переговоров. Именно с этой целью я недавно провел конструктивную встречу с президентом Путиным на Аляске, а также положительные разговоры с президентом Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что процесс достижения мира продолжается.

"Мы продолжаем упорно работать ради мира", – подчеркнул Трамп.

В рамках той же конференции выступил и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Он подчеркнул, что ключевую роль в возможном прекращении войны играет Китай.

"У китайцев и экономическая мощь, и военное, и историческое превосходство. Я думаю, если бы Китай прекратил поддержку России — война могла бы завершиться уже завтра. Без Пекина Россия не способна вести эту войну", — отметил Келлог, добавив, что именно РФ в этих отношениях является более слабой стороной.

