Трамп цинично оправдал ночной обстрел Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине после прекращения американской помощи.

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У президента Америки спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине

"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев — ред.) жестче, чем раньше. Наверное, кто-либо на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", — заявил Дональд Трамп, пишет издание "РБК-Украина".

При этом, как отмечают СМИ, Трамп также опроверг, что Россия пользуется паузой США по поставкам оружия и разведывательным данным Украине.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Украины Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.

“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также писали, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готов согласиться на установление перемирия в войне против Украины.



