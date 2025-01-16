Россию, вероятно, ожидают новые санкции от США – команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций. Так будут действовать, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

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Издание Bloomberg сообщает, что команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый, при близком окончании войны, включает некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй – будет основываться на санкциях, еще больше усиливая давление для увеличения рычагов, сказали источники.

По данным издания, планы команды Трампа находятся на начальных стадиях и в конечном счете зависят от самого избранного президента.

На прошлой неделе Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Путиным. А это, как пишет издание, повышает вероятность возможных переговоров в ближайшем будущем о прекращении войны.

В обсуждении стратегии принимают участие некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, а также бывшие чиновники по санкциям в его первой администрации. Также опрашивается несколько консервативно настроенных аналитических центров.

Как отмечает Bloomberg, на слушаниях по утверждению его кандидатуры на должность госсекретаря в среду Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом, который может привести к мирному урегулированию.

По данным источников, на которые ссылается издание, для команды Трампа более агрессивная российская политика может привести к более жесткому применению вторичных санкций по торговле нефтью. Другой возможный подход: настаивать на более жестких вмешательствах в проход танкеров, перевозящих российскую нефть через жизненно важные датские и турецкие проливы.

Напомним, западные политики, как пишет портал "Комментарии", рассматривают вариант завершения войны в Украине без возвращения украинских территорий.



