После заявления США об ограничении поставок оружия, военной техники и разведывательных данных, в частности по системам Patriot, Россия активизировала боевые действия. Захватчики ужесточили атаки на фронте и массированные ракетные удары по Украине, сосредоточиваясь на энергетической инфраструктуре, отметил в эфире 24 канала бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Бои в Курской области

По его убеждению, главная цель Кремля – взорвать боевой дух украинцев и нанести удары по критически важным объектам, чтобы заставить Украину пойти на уступки в переговорах.

Эксперт убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал использовать период, когда в ВСУ ограничен доступ к разведданным о передвижении российских войск, запуске авиации и применении дальнобойной артиллерии. Это позволяет врагу усиливать давление, пытаться оттеснить украинские силы и продвинуться в сторону Сумщины.

При этом Маломуж отмечает, что украинская армия частично предусматривала такие действия. В частности, он отмечает, что российские войска пытались прорваться через границу у Суджи и Новенького, используя подразделения численностью в рот. Несколько десятков бойцов смогли зайти на территорию Украины, но ВСУ их ликвидировали, а остальные отбросили на 11 километров.

"По нашим данным, 80% российского десанта были уничтожены. Но ситуация остается сложной у Новенького, Суджи и по всему пограничному участку. Враг непрерывно давит, постоянно подбрасывая новые подразделения. А наши возможности разведки пока несколько ограничены", – подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его словам, несмотря на ограничения у разведданных, украинская сторона активно использует агентурную, дроновую, военную и пограничную разведку. Это позволяет обнаруживать подготовку новых атак и наносить контрудары. Он добавил, что Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте: украинские военные удерживают позиции, а заявления о прорывах, отступлениях или окружении ВСУ не соответствуют действительности.

Ожидается, что в ближайшие дни ситуация прояснится. Если будут привлечены подразделения морской пехоты и десанта, украинские силы смогут стабилизировать ситуацию уже в ближайшие сутки.

В то же время Россия продолжает наносить удары стратегическими бомбардировщиками и ракетными комплексами, что создает дополнительные вызовы для Украины. Однако, по словам Маломужа, ведется активный диалог с США по возобновлению разведданных, и, хотя Украина не имеет права использовать эти данные для ударов по территории РФ, американцы будут информировать об угрозах со стороны авиации и ракетных пусков.

"Идет активный диалог с американцами. Они возобновили ряд поступающих к нам материалов. Сейчас мы не должны наносить удары вглубь России и получать данные для этого. Если на нас будет направлен авиационный или ракетный удар, они будут сообщать о перемещении отдельных подразделений или группировок войск", — сказал Маломуж.

По его словам, благодаря использованию украинских радиоэлектронных систем и других разведывательных каналов потери у разведданных могут быть компенсированы в течение нескольких недель, хотя проблемы со спутниковым наблюдением будут оставаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о крайне тяжелой ситуации в Курской области.



