Трагическая новость: в бою погиб молодой украинский пилот

Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от россиян — когда началась полномасштабная война, герою был 21 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 831-ю бригаду тактической авиации.

Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб на боевом задании. Он защищал Украину почти три года. Фото: 831 бригада тактической авиации

"С грустью сообщаем о невосполнимой утрате. Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны — летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов", — говорится в сообщении.

Болотову было 24 года. Коллеги говорят о нем, как о грамотном и опытном воине, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе. Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", — сообщили в бригаде.

Военные не указывают других обстоятельств гибели Болотова.

Ранее сообщалось, что с боевой задачи не вернулся молодой летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил. Трагедия произошла 14 декабря 2024 года. Воин бил оккупанта на самых горячих участках фронта. О трагической потере сообщило командование Воздушных сил. ВС ВСУ напомнили, что пилоты тактической авиации работают на грани возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. В отличие от Болотова, тогда ВС ВСУ не раскрыли имени погибшего украинского героя.

25 августа 2023 года в Житомирской области погиб в авиакатастрофе "Призрак Киева" — известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло в результате столкновения 2-х учебных самолетов Л-39. Вместе с ним погибли еще два пилота. Известно, что они выполняли учебно-боевое задание в небе.



