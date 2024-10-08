Трагедия в ВСУ: возле Угледара комбат совершил самоубийство, когда батальон отказался идти в бой

В последний день обороны Угледара командир 186-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Игорь Гриб покончил жизнь самоубийством из-за отказа его подчиненных выполнять боевую задачу. Как сообщает "Общественное", именно эта причина смерти командира была указана во внутренней сводке по фронту, оказавшемуся в руках журналистов.

Самоубийство комбата 186 батальона (фото из открытых источников)

По предварительной информации, Игорь Гриб совершил самоубийство непосредственно на командно-наблюдательном пункте. В субботу факт его смерти был подтвержден официальным заявлением 123-й бригады, однако тогда причина гибели командира не названа, а была объявлена о начале служебного расследования.

Один из собеседников "Общественного", временно прикомандированный в батальон Гриба, рассказал об обстоятельствах, предшествовавших самоубийству командира.

"Он собрал нас в лесу и сказал, что на боевые позиции должно зайти два расчета. Мы должны были постоянно там находиться. Комбат сказал, что после прохождения блокпоста, через который мы не сможем выйти, будет идти два расчета. Если они ложатся (т.е. гибнут – ред.), на их место заходят еще два, и если они тоже лягут, то больше некому будет заходить. У нас была ночь на то, чтобы обдумать это и принять решение. , а оставшиеся поехали дальше, надеясь, что что-то изменится и бригаду уведут", — рассказал он.

Еще один боец отметил, что Гриб был очень уважаемым командиром, которому доверяли и верили. "Эта ситуация изменила настроение и дух всего батальона", — добавил он.

Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в комментарии "День.LIVE" отметил, что это событие нуждается в тщательном расследовании.

"В нашей армии часто ставят невыполнимые задачи для командиров, намекая на то, что в случае невыполнения они должны застрелиться. Никто не отменял статью о доведении до самоубийства. Но я подчеркиваю, что нельзя делать героями убегающих с поля боя", – сказал он.

По информации издания Tagesspiegel , батальон под командованием Игоря Гриба отвечал за обеспечение вывода из Угледара 72-й отдельной механизированной бригады. Если подтвердится, что причина его гибели — самоубийство, это первый официально зафиксированный случай самоубийства в рядах украинского военного командования, а также первый случай массового отказа солдат выполнять боевую задачу.

Несколько дней после самоубийства комбата около 100 пехотинцев провели митинг протеста в Вознесенске Николаевской области. Они жаловались на то, что их бригада недостаточно подготовлена к выполнению задач на одном из самых сложных участков фронта и не имеет вооружения. Однако спикер командования сил территориальной обороны Александр Пухальский отметил, что бригада укомплектована всем необходимым вооружением и техникой.

Согласно справке ежегодника Military Balance, войска территориальной обороны не имеют собственной артиллерии, за исключением минометов, и бронетехники. Их обычно прикомандируют к более сильным боевым подразделениям

Украинский военный эксперт Дмитрий Попович прокомментировал происходящее в Угледаре, отметив, что они указывают на недостаточную способность некоторых подразделений территориальной обороны выполнять сложные боевые задачи. "С одной стороны, отказ выполнять приказы является досадным обстоятельством, выставляющим бригаду в плохом свете. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что задача не соответствовала возможностям подразделения. Некоторые бригады территориальной обороны фактически не имеют надлежащего вооружения и недостаточно подготовлены". . Это ключевая проблема, которую нужно решать", — отметил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о очередном скандале в центре комплектования Одессы