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Трагедия в Краматорске: сколько людей погибло в результате авиаудара

Прокуратура начала уголовное расследование

сегодня, 11:22
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Амбарцумян Анна

1 марта 2025 года в результате авиаудара по Краматорску один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы. Российские кафиры снова ударили по мирному жилому кварталу, использовав тяжелую авиацию. Это уже не первый случай, когда гражданское население становится мишенью агрессора. Правоохранители начали расследование по факту военного преступления.

Трагедия в Краматорске: сколько людей погибло в результате авиаудара

Окупанти атакували Краматорськ. Фото: gp.gov.ua

По данным Краматорской окружной прокуратуры, 1 марта 2025 года, около 22:15, оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску. В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе 18-летний юноша, получивший смертельные травмы. Кроме того, 34-летний мужчина и 88-летняя женщина получили многочисленные ранения, включая минно-взрывные травмы, переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, и они находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации, агрессор использовал авиационную бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК, типичным для стратегических ударов по жилым районам. При обстреле пострадавшие находились в своих домах, что подчеркивает беспощадный характер атаки против мирного населения.

На сегодняшний день прокуратура документирует последствия этого преступления, и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Обвинения по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за военные преступления, рассматриваются в рамках досудебного расследования.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 2 марта РФ в очередной раз атаковала Украину. В общей сложности враг запустил почти 80 ударных беспилотных дронов.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/29024
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