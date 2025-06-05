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Трагедия на полигоне: есть погибшие среди военных

Удар по учебному подразделению в Полтавской области: есть погибшие среди военных

сегодня, 14:23 comments1926
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Недилько Ксения

Из-за удара по учебному подразделению в Полтавской области не удалось спасти двух военнослужащих. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

Трагедия на полигоне: есть погибшие среди военных

Иллюстративное фото

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", – отметил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории Полтавской области. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с пусками баллистики с северного направления, а в Полтаве раздался взрыв около 13:47.

По данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, "прилет" баллистики произошел по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего.

Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания", — отметили там.

Тем не менее, в Сухопутных войсках сообщили о раненых.

"Всем пострадавшим оперативно предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы по завершении ее работы", – говорится в сообщении.



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