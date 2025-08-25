Тотальный абсурд в Раде: инициативу нардепов назвали инфантильным решением

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей. Автор инициативы – Анна Скороход. Однако такую идею подвергли критике, как нардепы, так и эксперты.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Политолог Олег Саакян рассказал, что не так с инициативой. Большая благодарность Скороход за то, что актуализировала этот вопрос, отметил он в эфире "Киев24". По его словам, такой не менее абсурдной инициативой фактически продемонстрирована вся абсурдность того, что говорит Россия.

"На этом все позитивы от этого завершаются, потому что дальше начинается тотальный абсурд", — объяснил эксперт.

Он указал противоречивые аспекты – Конституция Украины не позволяет менять административные границы. Для этого нужно вносить изменения в саму Конституцию, что сделать во время войны невозможно. К тому же, есть определенные процедуры.

"А это как-то спасет эти территории? То есть можно переименовать какой-то город Москвой, чтобы его не бомбили в Москале тогда, если так это действует. По-моему, это какое-то магическое мышление с избежанием реального решения. Пытаться просто взять и спрятать его куда-то, заклеить чем-то и уговаривать, что теперь бабайка не придет”, — отметил эксперт.

По его словам, это достаточно инфантильное решение. Также Саакян поинтересовался, будет ли Украина чертить внутренние границы под давлением России?

"То есть в своей сути это подчинить себя в абсолютно суверенном деле в том, что Россия хочет или не хочет, на что претендует или нет. Это и на уровне логики, и даже этики поведения ошибочно", — пояснил эксперт.

