Тотальный абсурд в Раде: инициативу нардепов назвали инфантильным решением

Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей. Автор инициативы – Анна Скороход. Однако такую идею подвергли критике, как нардепы, так и эксперты.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Политолог Олег Саакян рассказал, что не так с инициативой. Большая благодарность Скороход за то, что актуализировала этот вопрос, отметил он в эфире "Киев24". По его словам, такой не менее абсурдной инициативой фактически продемонстрирована вся абсурдность того, что говорит Россия.
Он указал противоречивые аспекты – Конституция Украины не позволяет менять административные границы. Для этого нужно вносить изменения в саму Конституцию, что сделать во время войны невозможно. К тому же, есть определенные процедуры.
По его словам, это достаточно инфантильное решение. Также Саакян поинтересовался, будет ли Украина чертить внутренние границы под давлением России?
