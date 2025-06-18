Тотальные облавы на оккупированной территории: почему у захватчиков началась паника

На оккупированных территориях паника – захватчики устраивают тотальные облавы. Кого действительно ищут, рассказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

По его словам, облавы проводят на оккупированном Донбассе. Устанавливают мобильные блокпосты и устраивают проверки на улицах. Официально — якобы ловят толпу украинских диверсантов. Однако, по словам военного, местные рассказывают, что увеличилось количество дезертиров, а часть из них с оружием.

"Макеевский "Отелло", застреливший такого же оккупанта, застав его с женой — один из последних примеров. Бегут даже группами. С оружием. Надеюсь, эти дерзкие и вооруженные российские дезертиры не сдадутся своей Росгвардии, " как жалкие овцы кадыровцам"? А будут биться до конца? Болеем за обе команды”, — написал Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированной территории ситуации ухудшается — захватчики фактически привели к гуманитарной катастрофе на захваченных землях.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты вместо вещей первой потребности предлагают жителям только пропаганду, а между тем гуманитарный кризис усугубляется. Сообщалось, что в оккупированном Енакиево (откуда родом президент-беглец Виктор Янукович) полностью прекращена подача воды в некоторые густонаселенные районы города. Причина – истощение водохранилища. В местном водоканале предупредили, что не могут обслуживать эти районы. Пытаются решить проблему водоснабжения подвозом воды автоцистернами, однако это выполняется нерегулярно или совсем не выполняется.



