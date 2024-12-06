Тотальная русификация в оккупации: людей штрафуют за украинский язык

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают уничтожать любую украинскую идентичность.

РФ проводит в оккупации тотальную русификацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, враг проводит политику тотальной русификации, отрицая право других народов на существование. В рамках этой политики россияне активно борются с любой украинской символикой, которая напоминает россиянам, что они являются оккупантами на этой земле.

По данным Центра сопротивления, на оккупированных территориях Запорожья захватчики обещают штрафовать владельцев частных домовладений за украиноязычные адресные таблички с настоящими названиями улиц. Санкции обещают накладывать с начала 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях подорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа занимает должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Волтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.