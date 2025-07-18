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"Томогавкам" до этого далеко: названо оружие, которым Украина точно уничтожит Москву

Дикий убежден, что крылатые ракеты Tomahawk Украине вряд ли передадут.

18 июля 2025, 11:00
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Клименко Елена

Бывший командир батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире Радио NV убежден: Украина не получит от США крылатые ракеты Tomahawk. По его мнению, об этом речь не идет ни в каких переговорах, а президент Дональд Трамп уже четко заявил, что такой вариант даже не обсуждается.

"Томогавкам" до этого далеко: названо оружие, которым Украина точно уничтожит Москву

Фото: из открытых источников

Однако это совсем не означает, что Украина откажется от ударов по Кремлю. По его словам, гораздо быстрее к этой цели будет направлена собственная ракета "Нептун". Несмотря на то, что нынешняя модификация еще не достигает окончательной дальности, она постоянно усовершенствуется. Каждый день над ней работают инженеры оборонпрома. "Нептун" уже может преодолеть более половины требования к Кремлю, а его точность сравнима с американским Tomahawk. В таких условиях удар может быть нанесен не благодаря чьему-либо разрешению со стороны США, а исключительно украинской ракетой, созданной нами самими.

Дикий отметил, что отечественный путь к обучению "Нептуна" – это путь к независимости от любого собрания разрешений на удары в глубокий тыл РФ. Сейчас Украина зависит от систем ATACMS – такие разрешения должны давать американские партнеры. Но после завершения боевого тестирования украинской ракеты эта потребность отпадет. Украинское вооружение в ближайшее время сможет выйти на нужные характеристики и обеспечить возможность нанесения ударов без посредников.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз утвердил очередной, уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одним из самых жестких за все время полномасштабной войны. Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого "теневого флота", задействованного в обходе нефтяного эмбарго.



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