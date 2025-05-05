Только теперь раскрыт настоящий план Путина по войне в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин и его свита перед полномасштабным вторжением в Украину обладали релевантным представлением о ситуации в западных странах, НАТО и ЕС. Об этом заявил политолог Михаил Басараб.

Владимир Путин

Кроме того, по его убеждению, россияне во многом владели информацией и об Украине. Повсюду действовала, а много где и продолжает действовать, их мощная сеть для сбора разведданных и реализации спецопераций. При этом эксперт убежден, что у россиян была небезосновательная уверенность в успехе своей затеи.

"Но препятствием для Кремля в очередной раз стали факторы, которые они всегда упрямо игнорируют – это простой украинец и украинка. Именно их сопротивление сломал глобальный замысел Путина и его банды. Если бы не обычный украинский народ, заставивший россиян притормозить, то за падением Украины неизбежно упал бы ЕС и НАТО", — считает Басараб.

При этом он считает, что НАТО с Европейским Союзом упали бы без войны, просто из-за шока и несостоятельности.

"С Украиной в кармане Путин бы, по меньшей мере, требовал от Альянса тем или иным способом немедленно убраться из Восточной Европы. И я почти уверен, что он бы добился желаемого. Многие разрушительные процессы, возникшие лишь на третьем-четвертом году российско-украинской войны, в западном пространстве произошли бы гораздо быстрее – за считанные месяцы", – говорит Басараб.

По его убеждению, орбаны, фицо, досады и им подобные поднимали бы голову сразу. А дальше была бы цепная реакция саморазрушающих процессов. Российские спецслужбы, считает политолог, этими процессами только бы руководили.

"Страх в состоянии шока бы победил. Даже если бы кто-то на Западе готов был бы сопротивляться, многие из союзников их бы не поддержали. Все рассыпалось бы в момент", — убежден политолог.

То есть, подчеркивает Басараб, простые украинцы по-прежнему спасают НАТО и ЕС, а по факту и глобальный порядок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин может забрать всю Украину даже без боевых действий.



