Только теперь раскрыт настоящий план Путина по войне в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин и его свита перед полномасштабным вторжением в Украину обладали релевантным представлением о ситуации в западных странах, НАТО и ЕС. Об этом заявил политолог Михаил Басараб.
Владимир Путин
Кроме того, по его убеждению, россияне во многом владели информацией и об Украине. Повсюду действовала, а много где и продолжает действовать, их мощная сеть для сбора разведданных и реализации спецопераций. При этом эксперт убежден, что у россиян была небезосновательная уверенность в успехе своей затеи.
При этом он считает, что НАТО с Европейским Союзом упали бы без войны, просто из-за шока и несостоятельности.
По его убеждению, орбаны, фицо, досады и им подобные поднимали бы голову сразу. А дальше была бы цепная реакция саморазрушающих процессов. Российские спецслужбы, считает политолог, этими процессами только бы руководили.
То есть, подчеркивает Басараб, простые украинцы по-прежнему спасают НАТО и ЕС, а по факту и глобальный порядок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин может забрать всю Украину даже без боевых действий.
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