Только такие миротворцы смогут напугать Путина: Годжес раскрыл секрет успешной миссии

Россия не будет соблюдать условия перемирия или прекращения огня, если не столкнется с реальной угрозой силового реагирования. Кремль будет уважать только миротворческие или международные миссии, которые будут иметь возможность немедленно применять силу в случае нарушений. Об этом заявил экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес.

Бен Годжес

Комментируя заявления, звучащие в США, Киеве и Эр-Рияде о перемирии и возможном прекращении огня, Годжес подчеркнул: речь идет не о мирных переговорах, а лишь о предварительном этапе к реальному завершению войны. По его словам, прежде чем говорить о перемирии, нужно создать силы, способные заставить Россию его соблюдать.

Генерал убежден, что без ясной силы сдерживания перемирия не будет держаться. И неважно, как именно будут называть эти силы – миротворцами, международным контингентом или наблюдательной миссией. Важно не то, как они будут называться, а будут ли реальные возможности для сдерживания российских нарушений.

"У нас уже были наблюдатели на Донбассе – храбрые мужчины и женщины в бронированных внедорожниках, но россияне не имели к ним никакого уважения. И они также не будут иметь уважения к миротворческой миссии ООН. Москва будет реально уважать только тех, кто реально будет иметь силу и мандат ее применить", — подчеркнул Бен Годжес.

По его словам, механизм должен работать так: как только Россия нарушает перемирие – силы сдерживания должны немедленно соответствовать. "Два-три раза будет реакция – и россияне прекратят провокации," – уверен генерал.

В качестве примера он привел опыт НАТО в Боснии в 1995 году, когда Североатлантический союз направил туда военный контингент с четким мандатом, структурой командования и разрешением на применение оружия. Это были не просто наблюдатели, а готовые к боевым действиям подразделения.

Годжес призвал не начинать обсуждать, где и сколько военных разместить, пока не будет решено, что они должны выполнять и не утверждены правила применения силы.

"Только тогда можно принять решение. Силы сдерживания должны быть в зоне разграничения между россиянами и украинцами, кто в тылу. А главное – они должны немедленно наказывать россиян за любое нарушение без необходимости звонить за разрешением в Брюссель или Лондон", – подытожил Годжес.

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