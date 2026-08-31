logo

BTC/USD

78634

ETH/USD

2453.95

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Только так Путин сам попросит о переговорах: раскрыт настоящий аргумент, который нивелирует планы Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Только так Путин сам попросит о переговорах: раскрыт настоящий аргумент, который нивелирует планы Кремля

Андрей Длигач считает, что Россия не готовится к завершению войны, поэтому переговорная позиция Украины должна опираться на усиление ПВО, дальнобойных возможностей и давления на военный потенциал РФ.

31 августа 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На фоне активизации международных дискуссий по поводу возможных переговоров с Россией Москва не демонстрирует готовности завершать войну, а наоборот — накапливает ресурсы для продолжения агрессии. Поэтому дипломатия будет иметь результат только при существенном усилении военного давления на Кремль. Такое мнение высказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач.

Только так Путин сам попросит о переговорах: раскрыт настоящий аргумент, который нивелирует планы Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, попытки вовлечь Россию в двусторонние или многосторонние переговоры без изменения ситуации на поле боя Кремль может воспринимать как слабость Украины и ее партнеров.

"Лучшие рычаги для переговоров – это ЗРК Patriot и ракеты Tomahawk. Patriot – для того, чтобы нивелировать российский наступательный потенциал, а Tomahawk – чтобы уничтожить способность России продолжать ведение войны", — подчеркнул Длигач.

Эксперт обратил внимание, что РФ продолжает адаптировать свою военную машину, использует мобилизационный ресурс и рассчитывает на внешнюю поддержку. Среди признаков подготовки к длительному противостоянию он назвал накопление ракетного резерва, увеличение дальности применения "Искандеров" и более активное использование дронов.  

"Эти и другие признаки свидетельствуют о том, что Россия не собирается сейчас договариваться", — отметил эксперт/

По его мнению, стратегия Киева должна состоять в сочетании дипломатической готовности с наращиванием собственных военных возможностей. Украина должна демонстрировать партнерам стремление к дипломатическому завершению войны, но в то же время усиливать давление на агрессора.

"Наша политическая игра ясна: усиливать давление, собственную способность и сигнализировать о приоритете дипломатического выбора", — подчеркнул Длигач.

Одним из ключевых направлений такого давления эксперт назвал удары по российской военной логистике, предприятиям ВПК и нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По его убеждению, долгосрочная безопасность нуждается не просто в соглашении с Москвой, а в лишении РФ возможности начинать новую агрессию.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что на территории военного аэродрома в оккупированном Джанкое в Крыму зафиксировали масштабный пожар. Спутниковые данные указывают сразу на несколько очагов возгорания в разных частях объекта. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости