Только так Путин сам попросит о переговорах: раскрыт настоящий аргумент, который нивелирует планы Кремля

На фоне активизации международных дискуссий по поводу возможных переговоров с Россией Москва не демонстрирует готовности завершать войну, а наоборот — накапливает ресурсы для продолжения агрессии. Поэтому дипломатия будет иметь результат только при существенном усилении военного давления на Кремль. Такое мнение высказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач.

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По его словам, попытки вовлечь Россию в двусторонние или многосторонние переговоры без изменения ситуации на поле боя Кремль может воспринимать как слабость Украины и ее партнеров.

"Лучшие рычаги для переговоров – это ЗРК Patriot и ракеты Tomahawk. Patriot – для того, чтобы нивелировать российский наступательный потенциал, а Tomahawk – чтобы уничтожить способность России продолжать ведение войны", — подчеркнул Длигач.

Эксперт обратил внимание, что РФ продолжает адаптировать свою военную машину, использует мобилизационный ресурс и рассчитывает на внешнюю поддержку. Среди признаков подготовки к длительному противостоянию он назвал накопление ракетного резерва, увеличение дальности применения "Искандеров" и более активное использование дронов.

"Эти и другие признаки свидетельствуют о том, что Россия не собирается сейчас договариваться", — отметил эксперт/

По его мнению, стратегия Киева должна состоять в сочетании дипломатической готовности с наращиванием собственных военных возможностей. Украина должна демонстрировать партнерам стремление к дипломатическому завершению войны, но в то же время усиливать давление на агрессора.

"Наша политическая игра ясна: усиливать давление, собственную способность и сигнализировать о приоритете дипломатического выбора", — подчеркнул Длигач.

Одним из ключевых направлений такого давления эксперт назвал удары по российской военной логистике, предприятиям ВПК и нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По его убеждению, долгосрочная безопасность нуждается не просто в соглашении с Москвой, а в лишении РФ возможности начинать новую агрессию.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что на территории военного аэродрома в оккупированном Джанкое в Крыму зафиксировали масштабный пожар. Спутниковые данные указывают сразу на несколько очагов возгорания в разных частях объекта. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".