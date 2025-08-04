Только так можно с агрессором: стало известно, как мгновенно поставить Путина на колени

Ситуация вокруг войны в Украине остается сложной и многомерной — заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в интервью Espreso. Он сравнил нынешний конфликт с событиями Второй мировой войны, подчеркнув, что война тогда завершилась только после полного уничтожения военного потенциала Третьего Рейха и оккупации Германии.

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"В 1939 году Германия вторглась в Польшу, и только через шесть лет война завершилась. Лишь полное истощение агрессора привело к миру", — заметил Кларк, намекая на необходимость аналогичной решительности в отношении России.

Он признал невероятную стойкость украинского народа, который продолжает бороться даже в условиях неопределенного горизонта победы. Впрочем, по словам генерала, одного героизма недостаточно. Украина нуждается в масштабной, непрерывной помощи от Запада, в частности, военно-промышленной и экономической.

Кларк убежден, что перелом в войне возможен только при значительном расширении оборонного производства в странах НАТО, мобилизации ресурсов союзников и существенном усилении санкций против России и ее партнеров. По его мнению, война будет продолжаться, пока Владимир Путин будет сохранять веру в собственную победу.

"Международное сообщество должно показать решительность и четко дать понять Москве: успеха в этой войне не будет. Нужен сигнал, который заставит Кремль понять – стратегия провалилась", – подчеркнул генерал.

По его мнению, особую роль в изменении хода событий может сыграть США. Если Вашингтон сможет активизировать дипломатические усилия и объединить союзников вокруг единой позиции, то может появиться шанс на прекращение войны на условиях, выгодных Украине.

Кларк убежден: Путина необходимо заставить осознать, что агрессия против Украины – это роковая стратегическая ошибка не только для России, но и лично для него.

Как уже писали "Комментарии", более года продолжаются боевые действия на Покровском направлении, где ситуация остается очень напряженной. Российские войска прорвались между Покровском и Мирноградом перпендикулярно трассе, что существенно усложняет логистическое обеспечение украинских подразделений, сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.