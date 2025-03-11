Только "с пистолетом на столе": Литва требует невиданной жестокости к Кремлю

В ходе переговорного процесса с Россией необходимо применять "жесткий и решительный" подход, а также дипломатические меры, поскольку Москва никогда не выполняла своих обязательств. Такое мнение высказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в интервью Fox News.

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"Я считаю, что единственные успешные переговоры с Россией – это те, когда у вас на столе лежит пистолет, как сказал Аль Капоне. Наверное, именно такой подход будет эффективным в случае с Россией", – подчеркнула Шакалиене.

На вопрос, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину, она ответила:

"Вы шутите? После того, что Россия сделала с моей семьей на протяжении многих поколений, я сомневаюсь, что найдется хотя бы один литовец, который будет доверять Путину".

Шакалиене акцентировала, что Кремль никогда не выполнял своих соглашений, и именно поэтому, по ее мнению, "единственная надежда заключается в решительном и строгом подходе президента Дональда Трампа, способного стать тем сдерживающим фактором, который удержит Путина под контролем". Если Россия нарушит режим прекращения огня, "ответ должен быть мгновенным и жестким", добавила она.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать новым испытанием для Украины. Киев стремится получить четкие гарантии безопасности от США, однако эксперты сомневаются в реальности договоренностей. Тем временем Москва будет пытаться навязать свои условия, а Вашингтон может оказывать дополнительное давление на украинские власти. По данным The Economist, Киев на предстоящих переговорах будет настаивать на гарантиях безопасности от США, однако существенного прогресса в этом вопросе не стоит ожидать.